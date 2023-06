Les enjeux de la 38e et dernière journée de Ligue 1

Leader de Ligue 1 avec 85 points avant de recevoir Clermont, le Paris Saint-Germain est d’ores et déjà champion de France pour la onzième fois de son histoire. Dans le sillage du club parisien, le RC Lens est, de son côté, assuré de terminer à la 2e place devant l’OM, troisième. Si le podium est donc acté, la course à l’Europe reste quant à elle incertaine. Dès lors, pour la 4e place, qualificative pour la Ligue Europa et actuellement occupée par Lille, le suspense bat son plein. Si les Nordistes sont en bonne posture, rien n’est fait. Dans cette optique, le LOSC devra s’imposer à Troyes pour sécuriser cette quatrième place.

La sixième place de Ligue 1 qualificative pour l’Europe ?

Malgré tout, en cas de faux pas des coéquipiers de Jonathan David, Rennes (5e, 65 pts et +29), qui se déplace à Brest, et Monaco (6e, 65 pts et +13), qui reçoit Toulouse, pourraient rafler la mise sur le fil. Pour rappel, les Rennais et les Asémistes n’ont qu’une longueur de retard sur les Dogues. Si la cinquième place, aujourd’hui attribuée aux hommes de Bruno Genesio, est qualificative pour les play-offs d’accès à la phase de groupes de l’Europa Conférence League, le flou demeure encore autour de la 6e place. Vainqueur de la Coupe de France et qualifié pour la Ligue Europa, Toulouse pourrait en effet être privé de son précieux sésame en raison de l’identité de son actionnariat, le même que celui de l’AC Milan.

Alors que les règles de l’UEFA refusent que deux clubs appartenant au même groupe soient qualifiés pour des compétitions européennes, cette 6e place pourrait finalement être qualificative à la C4 (dans ce cas, les 4e et 5e places de Ligue 1 permettraient d’accéder à la C3). Une aubaine pour l’OL, quasiment hors course dans l’état actuel des choses avec une septième place, trois points de retard sur Monaco et Rennes en plus d’un goal-average très défavorable par rapport aux Bretons (+20 contre +29). Oui, mais voilà, en attendant le verdict de l’instance sur une possible non-qualification des Toulousains, l’OL a encore un espoir de se qualifier pour la prochaine Ligue Europa Conférence en cas de succès à Nice et de revers de Monaco face à Toulouse sur le Rocher.

Nantes dos au mur, Mbappé pour l’histoire !

Si les enjeux restent donc nombreux en haut de tableau, la lutte pour le maintien émaillera également cette 38e journée. Dès lors, si le sort est d’ores et déjà scellé pour Troyes, Ajaccio et Angers, officiellement relégués en Ligue 2, Auxerre (16e) et Nantes (17e) se battront, eux, pour leur survie. Avec deux points de retard sur l’AJA, les Canaris devront pour cela s’imposer contre Angers en espérant un match nul ou une défaite d’Auxerre face au RC Lens. De leur côté, les Auxerrois resteront dans l’élite du football français en cas de succès ou si Nantes ne gagne pas.

Plus que le classement final de Ligue 1, l’ultime journée du championnat de France offrira, par ailleurs, un dernier duel à distance. Une bataille entre Kylian Mbappé (28 buts) et Alexandre Lacazette (27 buts) pour le titre de meilleur buteur de la saison. Si le Bondynois aura forcément à cœur de conserver son avantage, au Parc des Princes, face aux Clermontois, l’attaquant rhodanien, snobé par Didier Deschamps, espère briller sur la pelouse de l’OGC Nice. À noter, en ce sens, que le numéro 7 du club de la capitale pourrait décrocher ce trophée pour la cinquième fois de rang et ainsi égaliser Jean-Pierre Papin, auteur de cette même performance exceptionnelle il y a plus de trente ans (entre 1986 et 1992). Réponse d’ici à quelques heures…