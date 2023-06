OL : Franck Passi et le possible forfait de Toulouse en C3

Sauf surprise ou renversement de situation, l’OL ne sera pas européen la saison prochaine. 7es et à trois points de Monaco et de Rennes, les Gones devront miser sur un faux pas de leurs adversaires directs en plus de remonter un gros goal-average par rapport aux Bretons (+29 contre +20). Mais un autre cheminement est possible car Toulouse, vainqueur de la Coupe de France et qualifié pour la Ligue Europa, pourrait bien être privé de son précieux sésame en raison de l’identité de son actionnariat, le même que celui de l’AC Milan. Or, les règles de l’UEFA refusent que deux clubs appartenant au même groupe soient qualifiés pour des compétitions européennes.

La suite après cette publicité

L’instance doit rendre son verdict prochainement. En cas de non-qualification des Toulousains, c’est le 6e de Ligue 1 qui pourrait en profiter, et donc potentiellement l’OL s’il termine à cette place-là. Mais est-ce un sujet à Lyon ? «Non, on n’en parle pas, cingle Franck Passi en conférence de presse, remplaçant Laurent Blanc malade à deux jours de la 38e journée et d’un déplacement à Nice. Nous, on veut gagner chaque semaine. On n’est pas en vacances, on veut arriver à Nice, prendre les 3 points, bien terminer la saison. Si derrière on a cette chance de jouer l’Europe, tant mieux.» Aux Lyonnais de mettre toutes les chances de leur côté.

À lire

Mercato OL/PSG : les troublantes déclarations de Rayan Cherki