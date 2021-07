Le Barça met la pression sur Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Cet été, le FC Barcelone, qui connaît des problèmes financiers, doit absolument vendre. Les Culés comptaient d'ailleurs se séparer d'Ousmane Dembélé. Ils avaient bien avancé sur ce dossier, mais la blessure de l'international tricolore à l'Euro 2020 face à la Hongrie et son opération (4 mois d'absence), ont fait capoter leur projet.

Ce vendredi, Sport explique que les pensionnaires du Camp Nou veulent que l'ancien joueur du BVB prolonge son contrat, puisque celui-ci se termine dans un an (juin 2022). Si jamais Dembouz venait à refuser, les Blaugranas l'enverraient en tribunes et ne le feraient plus jouer une fois qu'il sera rétabli. Un bon coup de pression !