Rodez : Julien Célestine a une belle cote en Serie A

Arrivé au Rodez Aveyron Football il y a un peu plus d'un an, lors du mercato hivernal 2021, Julien Célestine s'est rapidement installé en défense centrale. Pour sa première saison complète avec les pensionnaires du Stade Paul-Lignon, le joueur de 24 ans en est déjà à 22 apparitions toutes compétitions confondues. Mais dans quelques mois, son avenir sera certainement mis sur la table, lui qui n'aura plus qu'un an de contrat dans l'Aveyron. Et en attendant d'en savoir plus, le défenseur d'1m91 attire déjà quelques regards.

Selon nos informations, le récent capitaine du Rodez AF plaît à plusieurs écuries du haut de tableau de Ligue 2 mais aussi à quelques clubs de Ligue 1. Des clubs d'Eredivisie se sont aussi tournés vers lui, mais c'est en Italie et plus précisément en Serie A que son profil plaît énormément. Comme nous l'avons appris, la Sampdoria, Sassuolo, l'Hellas Vérone et enfin Venezia sont sur le coup, mais le club de Gênes semble le mieux placé pour l'accueillir cet été. Julien Célestine pourrait donc avoir l'embarras du choix en fin de saison.