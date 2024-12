EdF : Philippe Diallo s’explique sur Zidane

C’est le dossier qui intéresse lorsque l’on parle de l’équipe de France. Outre le cas Kylian Mbappé, le rôle de Didier Deschamps a souvent été pointé du doigt. Il faut dire que le jeu proposé par les Bleus depuis plusieurs années n’emballe pas grand monde. Et le nom de Zinédine Zidane est constamment évoqué pour prendre la suite. Du moins, c’était le cas après le Mondial 2022, car depuis, DD a prolongé. Et au micro de RMC, le président de la FFF Philippe Diallo s’est expliqué sur le cas Zidane.

«Zidane ? Je ne l’ai pas fait car je suis arrivée en 2023 avec un Didier Deschamps qui venait de prolonger jusqu’en 2026. Donc, je respecte son contrat car il a rempli les objectifs de la FFF. Si l’aspect financier a joué (ndlr : de rompre son contrat) ? Oui, c’est évident. Mais DD, je lui avais demandé d’être en demi-finaliste de l’Euro et cela a été le cas. On a tous envie de rêver, avoir des émotions en regardant des matches. La finale incroyable du Mondial 2022 au Qatar, c’était bien Deschamps le sélectionneur qui a vécu une des meilleures finales de l’histoire, dont tout le monde parle. Moi, j’ai commencé à jouer au foot tout petit. J’adore le football, et je suis sensible au style de jeu. Mais quand je discute avec mes collègues des autres fédérations, beaucoup rêvent d’être à ma place. La place d’un président qui a une équipe qui va en finale régulièrement, qui gagnent des titres. Je mentirai si je disais que personne ne réclame Zidane, c’est vrai. Je ne suis pas dans le déni. Je ne suis pas du tout autiste», a-t-il ainsi lancé.