Droits TV Ligue 1 : beIN SPORTS veut modifier son contrat et met un énorme coup de pression à la LFP !

Grand thème de l’été en France, le dossier des droits TV de la Ligue 1 n’est visiblement pas encore bouclé. Alors que beIN SPORTS a réobtenu au mois d’août les droits du championnat de France avec un match par journée jusqu’en 2029, et ce, pour un montant de 98,5 millions d’euros (78,5 M€ de droits et 20 de sponsoring), la chaîne qatarie souhaiterait désormais redéfinir les contours de son contrat auprès de la Ligue.

Ces dernières semaines, beIN SPORTS avait déjà suscité certaines crispations, notamment chez les clubs, impactés par le non-paiement de la première traite à la LFP, prévue avant le début du championnat, comme l’a fait DAZN. Censée payer un peu moins de 20 millions d’euros (24% des 98,5 M€), beIN avait alors causé l’amputation de cette somme dans les budgets des clubs. D’ailleurs, l’OL avait incendié la Ligue, en dénonçant l’accord signé avec beiN. Mais hier, on apprenait que le diffuseur avait enfin réglé sa première échéance, de quoi imaginer que le conflit était en voie de règlement avec la LFP…

Rien ne va à beIN Sports

Pourtant, ce vendredi, L’Équipe nous informe que ce dossier patine toujours. D’après le quotidien, le contrat entre la Ligue et beIN Sports… n’est toujours pas signé, alors que le diffuseur réclame le droit de codiffuser, sans condition, son match. Pire, «Rien ou presque ne convient au diffuseur franco-qatarien», écrit L’Équipe. Cette contrariété aurait d’ailleurs été signifiée dans un courrier adressé à la LFP lors du paiement de la première traite, uniquement réalisée pour l’intérêt des clubs. En clair, du côté de beIN, ce paiement n’engagerait en rien le fait de poursuivre les versements (la deuxième traite n’a toujours pas été honorée et était prévue début octobre), et de se soumettre aux conditions du contrat proposées par la Ligue.

En substance, beIN se sentirait quelque peu floué, estimant que la qualité des rencontres vendues au départ n’est pas assurée et que son offre serait en fait dévaluée. Par ailleurs, le diffuseur estimerait être défavorisé par la Ligue au profit de DAZN, ce qui causerait certains agacements. Enfin, le fait que certains clubs ne jouent pas forcément le jeu, à l’image de l’OL, pas enclin à appliquer le contrat de sponsoring (20 M€) avec des marques du Qatar, ferait aussi grincer des dents. Aujourd’hui, beIN veut donc que la Ligue revoie sa copie et son prix, que la chaîne n’entend plus payer. Des discussions animées devraient avoir lieu dans les prochains jours, et tout pourrait être chamboulé.