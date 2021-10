Villarreal : Serge Aurier lève le voile sur ses ambitions

La suite après cette publicité

Revoilà Serge Aurier. Libre après la résiliation de son contrat avec Tottenham dans les dernières heures du mercato estival, le latéral droit ivoirien s'est engagé contre toute attente à Villarreal. Un bail jusqu'à la fin de saison avec une option pour deux supplémentaires ont ainsi convaincu l'ancien Parisien de rallier le Sous-Marin Jaune.

A Villarreal, le principal protagoniste retrouve un entraîneur qu'il a fréquenté au Paris Saint-Germain : un certain Unai Emery. Présenté officiellement aux médias vendredi, la recrue du club espagnol a affiché toute sa détermination, et se montre enthousiaste à l'idée de rejoindre une équipe qui a remporté la Ligue Europa la saison dernière. Et l'objectif demeure limpide pour l'international ivoirien : rafler au moins un titre, lui qui n'a rien gagné lors de son passage à Tottenham.

Serge Aurier veut remporter des titres à Villarreal

Une déception que souhaite vite combler le défenseur. « L'objectif c'est de remporter un titre. Je n'ai pas remporté de titre depuis un moment et le club a une mentalité de gagnant, comme nous l'avons vu l'année dernière. Mais la chose la plus importante est de m'amuser, de profiter du club, de profiter de ma famille et de montrer mes qualités et pourquoi je suis ici, » a ainsi commenté Aurier face aux médias. Une envie palpable de gagner des trophées qui a achevé de convaincre Emery de miser sur un joueur qu'il a côtoyé pendant une saison au PSG. « Nous signons les joueurs en sachant ce qu'ils valent en tant que personne. C'est un garçon avec un grand cœur, je pense qu'il a pris encore plus de maturité et cela va nous aider, » a ainsi confié le technicien basque.

De son côté, Serge Aurier s'estime opérationnel face à Osasuna dimanche, malgré une trêve internationale bien remplie avec la Côte d'Ivoire. « J'ai joué 90 minutes dans le premier match et la moitié du second. Je suis prêt à jouer le prochain match. Je suis complètement concentré sur le match de dimanche et je suis disponible pour le manager. Je suis prêt à jouer et à tout donner pour Villarreal. » A n'en point douter, l'aventure de Serge Aurier à Villarreal sera scrutée de très près par les observateurs...