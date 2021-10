Serge Aurier à la relance à Villarreal

La suite après cette publicité

«J'ai vraiment apprécié mon passage chez les Spurs et je voudrais remercier le club et les fans, mais je pense que le moment est venu pour moi de passer à un nouveau défi.» Le 31 août, Tottenham et Serge Aurier surprenaient tout leur monde en annonçant leur résiliation à l'amiable après quatre saisons d'aventure commune.

Libre de s'engager avec le club de son choix, l'Ivoirien était cité du côté d'Everton, pour remplacer le titulaire Seamus Coleman blessé, pendant que d'autres écuries, certaines particulièrement huppées (FC Barcelone, Inter), prenaient la température. Finalement, c'est en Espagne que l'Éléphant se relancera.

Retrouvailles avec Emery

Le latéral droit, qui a décidé de découvrir un nouveau championnat, s'est en effet engagé avec Villarreal pour la prochaine saison, avec deux exercices supplémentaires en option. Chez le vainqueur de la dernière Ligue Europa, il retrouvera un certain Unai Emery, qu'il a côtoyé au Paris SG lors de la saison 2016/17, mais aussi Étienne Capoue, qu'il a bien connu du côté de Toulouse, et Juan Foyth, avec qui il a évolué chez les Spurs.

Autant dire que l'ancien Lensois ne débarque pas du côté du sous-marin en terre inconnue. Il tentera d'apporter sa contribution à une équipe actuellement dans le ventre mou du classement de Liga (11e place, à 6 points du leader, le Real Madrid). Et s'il ne pourra pas évoluer en Ligue des Champions, le défenseur fera tout à l'entraînement pour aider sa nouvelle formation à accrocher un strapontin pour la suite de la compétition ou la Ligue Europa.