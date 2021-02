Jean-Clair Todibo rebondit à Nice

La suite après cette publicité

Joli coup pour l'OGC Nice. Après avoir accueilli William Saliba (20 ans) en prêt sec en provenance d'Arsenal, les Aiglons viennent de boucler l'arrivée de Jean-Clair Todibo (21 ans).

Le défenseur central débarque sur la Côte d'Azur sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance du FC Barcelone comme l'indique le Gym par le biais d'un communiqué publié sur son site internet. «L’OGC Nice et le FC Barcelone sont tombés d’accord sur le prêt avec option d’achat de Jean-Clair Todibo (21 ans). Après William Saliba, le secteur défensif de l’OGC Nice enregistre le renfort d’un autre élément à fort potentiel en ce dernier jour de mercato hivernal».

Le jeune homme espère trouver à l'Allianz Riviera le temps de jeu qu'il n'a jamais vraiment eu depuis le début de la saison du côté de Benfica, où il avait été prêté lors du dernier jour du mercato estival, entre pépins physiques et choix de Jorge Jesus (2 petites apparitions toutes compétitions confondues). Les Lisboètes, qui devraient d'ailleurs accueillir Lucas Verissimo (25 ans, Santos), ne se sont pas opposés à la fin prématurée de son prêt et à son départ à Nice. Julien Fournier et Jean-Pierre Rivère ont donc mis les bouchées doubles pour renforcer un secteur offensif défaillant depuis le début de l'exercice.