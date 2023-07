Gareth Bale revient sur son aventure au Real Madrid

Dans l’exceptionnel et dans le regrettable, Gareth Bale aura marqué l’histoire du Real Madrid au fil des 9 années qu’il a passé sous la tunique madrilène. Quintuple vainqueur de la Ligue des Champions, le Gallois a souvent été l’un des grands acteurs de ces rencontres avant de finalement sombrer dans un relatif anonymat en 2022. Conscient de cette légère déchéance, l’ancien de Tottenham est revenu sur son aventure contrastée avec la Maison Blanche au micro du Times : «Je n’avais aucun doute sur ma signature au Real Madrid : j’ai pris la bonne décision. Je voulais jouer pour le Real Madrid et il y a eu des moments incroyables. Mais il y a aussi eu des moments difficiles où tu te sens très seul.»

La suite après cette publicité

Agé de 33 ans, Bale a décidé de prendre sa retraite sportive suite à la Coupe du monde qu’il a disputé avec les Pays de Galles. Pourtant, le joueur formé à Southampton sait qu’il a marqué son temps avec le Real Madrid. Troisième larron de la BBC avec Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, le natif de Cardiff a fait partie de l’une des attaques les plus impressionnantes et glorieuses de l’histoire du football. Au micro du média anglais, le bourreau de Liverpool en finale de Ligue des Champions en 2018 est revenu sur sa relation avec les deux hommes et plus particulièrement avec le quintuple Ballon d’Or : «Cristiano et Benzema ont été l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai rejoint Madrid, pour jouer avec ces deux-là et les autres derrière eux comme Modric, Alonso puis Toni. Les joueurs du Real Madrid étaient tous bons. Je sais que les gens parlent de tout et de rien de ma relation avec Ronaldo, mais je n’ai jamais eu le moindre problème avec qui que ce soit. Même dans les moments difficiles, il était bon dans le vestiaire. Honnêtement, j’ai vraiment apprécié mon séjour là-bas.» De quoi faire taire les bavards au sujet d’éventuels contentieux avec CR7.

À lire

PSG : Florentino Perez a un plan diabolique pour Mbappé