PSG - Nantes : Fabian Ruiz pointe du doigt le manque de réalisme

Ce samedi, le PSG a été accroché au Parc des Princes face au FC Nantes (1-1). Un nul décevant tant le club de la capitale a dominé les débats tout au long de la partie. En seconde période, les Parisiens ont eu de multiples occasions pour aller chercher la victoire mais les coéquipiers de Bradley Barcola ont affiché un manque de réalisme criant. Interrogé par DAZN, Fabian Ruiz a expliqué que lui et ses coéquipiers allaient continuer de travailler pour gommer les défauts offensifs de leur équipe :

«Je crois qu’il a manqué ce but. On a eu des occasions en seconde période pour mettre ce but tant attendu. C’est le football. Il a manqué un peu plus d’assurance devant le but. J’ai besoin de travailler. On veut travailler pour passer ce cap et atteindre cette exigence pour enchaîner les victoires. Il faut u peu de tranquillité pour travailler tous ensemble. C’est la tranquillité qui nous permettra de progresser offensivement et défensivement. On est capable de faire de grandes choses car nous sommes une grande équipe.»