Match de gala exceptionnel en hommage à Adriano

C’est sur la pelouse du Maracana qu’Adriano a fait sa dernière danse dimanche à Rio de Janeiro. Il a en effet annoncé définitivement sa retraite même si le doute ne planait plus à 42 ans. L’ancien attaquant de l’Inter et de l’AS Roma a voulu faire les choses en grand en organisant un match amical entre amis, Flamengo contre Italie. D’un côté ses coéquipiers brésiliens, de l’autre ses amis qu’il a rencontrés en Serie A. Marco Materazzi, son ancien coéquipier chez les Nerazzurri, était présent, tout comme Nicolás Burdisso, Ivan Cordoba, Dida, Denílson, Julio César, Vágner Love, David Pizarro ou encore Zé Roberto. Certaines vidéos ont déjà circulé sur les réseaux sociaux. Adriano a joué la première mi-temps d’un côté et la seconde avec l’autre équipe : «Le plus important, ce sont les amis. Ils sont une famille. Je ne peux même pas y croire. Être ici avec mes amis. Je suis très heureux. Je suis une personne très émotive. Dieu m’a donné tout cela. Je ne suis pas l’empereur, je suis Didico. Mes amis connaissent ma route. Je tremble. Ma famille est toujours là. Je me souviens que quand je suis arrivé à l’Inter, Ronaldo m’a ouvert les portes. Je ne sais pas si je vais pleurer plus ou jouer aujourd’hui"».

Avant le match, Romario a également fait quelques déclarations, parlant de la carrière de son ancien coéquipier en équipe nationale : «Adriano est certainement à mon niveau et à celui de Ronaldo. Il a fait l’histoire au Flamengo et à l’Inter. J’ai été convoqué pour la dernière bataille de l’Empereur. Ce sera grandiose. Il nous plaît, il a un grand cœur, il prouve toujours qu’il est bon. Mon arrivée au Flamengo a été différent. J’étais le meilleur joueur du monde, champion du monde, au sommet de ma carrière. Il faudra du temps avant que je revoie. Je ne regrette rien. J’ai arrêté de gagner plus d’argent pour être plus heureux. Aujourd’hui je marque, rien n’a changé». En larmes à plusieurs reprises lors de cette belle fête, celui qui est retourné vivre dans la favela de son enfance a reçu une plaque argentée avec l’inscription Imperador.

Les deux équipes

FLAMENGO : Adriano, Zico, Romário, Diego Ribas, Petkovic, Julio Cesar, Djalminha, Léo Moura, Zé Roberto, Beto, Athirson, Ronaldo Angelim, Toró, Edílson, Emerson Sheik, Reinaldo, Denílson, Juan, Zinho et Vágner Love.

ITALIE : Adriano, Materazzi, Córdoba, Gamarra, Burdisso, David Pizarro, Fábio Júnior, Aldair, Dida, César, Gilberto, Zé Elias et Fábio Simplício.