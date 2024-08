Le PSG a trouvé un accord avec Rennes pour Désiré Doué !

Tout indique que Désiré Doué sera la quatrième recrue estivale du Paris Saint-Germain après Matvey Safonov, João Neves et Willian Pacho (Moscardo avait été officialisé en hiver). Dimanche, nous vous révélions ainsi que le joueur avait tranché en faveur du PSG, lui qui était aussi convoité par le Bayern Munich. Un choix fort, mais il fallait encore se mettre d’accord avec le club breton.

Et c’est chose faite depuis ce mercredi. Selon les informations du Parisien, les Parisiens se sont mis d’accord avec leurs homologues bretons pour le transfert du jeune ailier tricolore, qui peut donc pratiquement être déjà considéré comme un joueur du PSG. Un joli coup pour la formation entraînée par Luis Campos, qui récupère là un des jeunes joueurs les plus prometteurs du Vieux Continent.

Un joli pactole pour Rennes

Le joueur devrait même débarquer du côté de la capitale dans les heures à venir, ou au plus tard jeudi, afin de passer la traditionnelle visite médicale et de signer son contrat avec son nouveau club. De son côté, le quotidien L’Equipe confirme l’existence de cet accord et évoque un montant de 50 millions d’euros, avec des bonus en plus qui seraient assez élevés.

Il est le premier renfort offensif francilien de l’été, alors que Luis Enrique attendait du monde devant pour couvrir le départ de Kylian Mbappé. Mais tout indique qu’il ne sera pas le dernier, puisque Jadon Sancho espère par exemple lui aussi pouvoir débarquer du côté du Parc des Princes avant la fin du mois d’août. Un accord existerait même déjà entre le PSG et l’ailier anglais, dans l’attente de trouver un accord avec Manchester United. Voilà qui annonce une belle fin de mercato pour le PSG…