Chelsea : ça bouge pour David Datro Fofana

David Datro Fofana risque d’être l’une des attractions du mercato estival. Recruté en janvier dernier par Chelsea à Molde, l’attaquant ivoirien de 20 ans est promis à un grand avenir, mais pas forcément immédiatement chez les Blues, qui vont probablement acheter un nouveau buteur. Dès lors, plusieurs clubs se mettent sur les rangs pour l’accueillir.

Selon nos informations, Lille, Strasbourg, Nice et Union Berlin veulent le joueur, lié jusqu’en 2029 avec Chelsea. Fofana privilégie de son côté la destination niçoise. Il a même pu échanger au téléphone avec la direction niçoise, qui le suit depuis 6 mois. Mais il faudra faire attention au nouveau lien entre Chelsea et Strasbourg, et au fait que le LOSC voudra trouver un successeur à Jonathan David, qui bénéficie d’un bon de départ.

