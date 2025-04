Ligue 1 : c’est terminé entre DAZN et la LFP !

En pleine tension avec son diffuseur principal, la Ligue de Football Professionnel va devoir s’activer avant l’an prochain. Toujours dans une bataille juridique avec DAZN, la LFP est censée récupérer un chèque de 140 M€, grâce à deux versements de 70 M€ les 30 avril et 30 juin prochains. Or DAZN menaçait de ne payer que 90 M€. Mais de son côté, la plate-forme britannique a tenté de dénoncer le contrat passé avec la Ligue en justifiant une «tromperie» sur la marchandise face au manque de publicité des clubs et une lutte jugée trop faible contre le piratage.

Mais depuis quelques jours, Nicolas de Tavernost a été officiellement nommé directeur général de LFP Media et cela semble enfin faire avancer les choses. Car après une médiation qui a finalement échoué, l’ancien patron de M6 a indiqué que DAZN était manifestement prêt à arrêter en fin de saison en versant une indemnité un peu revue à la baisse que ce qui était proposé à la sortie de la médiation, à hauteur de 100 millions d’euros, comme l’informe L’Equipe.

Plusieurs options pour la chaîne 100% Ligue 1

La plateforme arrêterait donc de diffuser la Ligue 1 en fin de saison après cet accord et la LFP devrait ainsi lancer sa propre chaîne dès la saison prochaine. Mais une autre solution a également été proposé à la Ligue par DAZN pour éviter de payer ces 100 M€ : que le service de streaming prenne à sa charge les frais, notamment de production, en restant donc en partenariat. Ce qui permettrait à la Ligue de garder DAZN en tant que distributeur de sa chaîne, alors qu’une partie des équipes éditoriales de la plate-forme pourrait même être conservée.

Et en ce qui concerne le match négocié par BeIN Sports, le groupe franco-qatarien serait prêt à le céder. BeIN Sports pourrait également fabriquer cette chaîne 100% Ligue 1 pour le compte de la LFP, de quoi faciliter un retour du dialogue avec Canal +, en partenariat avec BeIN. Mais pour l’instant, il reste à finaliser un accord de départ avec DAZN, qui doit prochainement régler son avant-dernière échéance de 70 millions d’euros. Un dénouement semble enfin proche.