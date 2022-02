Arsenal va augmenter les tarifs de ses abonnements et des billets

Secoué, à l'instar de nombreux clubs européens, par la crise sanitaire, Arsenal se retrouve aujourd'hui en proie à de grosses difficultés financières. A ce titre, ce ne sont pas moins de 100 millions de livres (120 millions d'euros) de pertes que les dirigeants des Gunners s'apprêtent à annoncer. Sur son site officiel, ce lundi, le club a d'ailleurs communiqué sur un déficit record de 53 millions de livres sterling (63,4 M d'euros) l'an passé, auquel va s'ajouter celui pour 2020-2021, qui devrait être du même ordre. Dès lors et pour faire face à ce bilan comptable inquiétant, les Gunners vont ainsi faire grimper l'addition pour les fans habitués à se rendre à l'Emirates Stadium. Une première depuis 2014. Dans cette optique, les abonnements annuels ainsi que les billets les jours de match vont augmenter de 4% dès la saison prochaine.

«Nous reconnaissons que personne ne se félicite des augmentations de prix, et cette décision n'a pas été prise à la légère. Face à la hausse continue des coûts, nous devons continuer à stimuler la croissance de toutes nos sources de revenus - y compris le jour du match - dans le cadre de notre objectif de ramener les finances à l'équilibre à moyen terme», précise notamment le communiqué. Une décision rapidement dénoncée par les supporters et considérée comme injuste comme le mentionne l'Arsenal Supporters Trust, représentant des intérêts des supporters au sein du conseil d'administration : «cette décision est injustifiée à un moment où les revenus globaux du club augmentent et que les fans subissent d'autres pressions sur leur revenu." "Suite à la débâcle de la Super League, Arsenal et tous les clubs de football sont censés déployer un plus grand effort pour renforcer l'engagement et le dialogue des supporters. Cette hausse est exactement le genre de problème que ces clubs devraient prendre le temps de considérer».