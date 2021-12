Le Bayern Munich va frapper un grand coup en s'offrant Raphinha

La suite après cette publicité

Si certaines écuries vont animer le mercato hivernal 2022, comme le FC Barcelone, d'autres vont être plus calmes au mois de janvier. En Allemagne, le Bayern Munich tourne toujours à un plein régime. Le club bavarois est leader du Bundesliga avec neuf points d'avance sur le Borussia Dortmund, et a aussi obtenu son billet pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions (il affrontera le RB Salzbourg) après un sublime sans faute dans le groupe E lors de la phase de poules. Tout roule donc en Bavière et il n'y a pas forcément de raison de bouger l'effectif.

Cependant, il pourrait y avoir quelques mouvements notamment avec les Français. On apprenait récemment que Corentin Tolisso, en fin de contrat en juin prochain, était dans le viseur du Real Madrid, quand son compatriote Kingsley Coman est entre un départ et une prolongation, lui dont le bail court actuellement jusqu'en juin 2023. Et si jamais l'ailier né à Paris venait à partir, cet hiver ou l'été prochain, le Bayern Munich a déjà tout prévu.

Une ascension exceptionnelle

Car au Brésil, la chaîne de télévision TnT Sports vient de lâcher une petite bombe sur le mercato bavarois. Le média affirme tout simplement que le champion d'Allemagne est sur le point de s'offrir l'ancien Rennais Raphinha contre un chèque d'environ 50 millions d'euros ! Le transfert serait pour cet hiver et Leeds récupérerait donc un gros pactole dans cette opération. Il faut dire que l'ailier de 25 ans est en train d'exploser un peu plus avec l'équipe de Marcelo Bielsa.

Auteur de huit buts et une passe décisive en 16 matches de Premier League cette saison, Raphinha a eu la joie de découvrir la sélection brésilienne en octobre dernier et compte aujourd'hui 5 sélections pour 2 réalisations et 2 caviars. Revenu sur le devant de la scène, le natif de Porto Alegre a donc tapé dans l'œil des dirigeants bavarois, qui sont prêts à faire des folies pour se l'offrir. Du coup, le premier gros coup du mercato hivernal est peut-être là.