LdN 2025 : l’Autriche s’offre le Kazakhstan

La 5e journée de la Ligue des Nations 2024/2025 a débuté ce soir et l’Autriche s’est imposée 2-0 contre le Kazakhstan. Rapidement, les Autrichiens ont pris les devants grâce à un but de Christoph Baumgartner (1-0, 15e) et la situation s’est compliquée pour les locaux avec l’exclusion d’Aleksandr Marochkin dans la foulée (23e).

En supériorité numérique, l’Autriche a enfoncé le clou via Michael Gregoritsch (2-0, 25e) afin de s’imposer. Gérant cet avantage 2-0, l’Autriche est désormais en tête du groupe 3 de la Ligue B et peut croire pleinement à la promotion. Dernier, le Kazakhstan est déjà relégué en Ligue C.