Manchester United salue son sauveur Mason Greenwood

En mars 2019, l'Europe découvrait une nouvelle petite tête. Manchester United, qui se déplaçait à Paris pour un huitième de finale de la Ligue des Champions, avait énormément de blessés et de suspendus et a dû convoquer certains jeunes de son académie. Parmi ceux-ci, un certain Mason Greenwood. Il était tellement jeune, qu'il avait eu besoin d'une lettre de sortie du territoire britannique signée par ses parents et son maillot avait été floqué à son nom à la boutique du Paris SG, à côté du Parc des Princes. Cocasse.

What a beautiful striker of the ball @masongreenwood is. Exceptionally talented young man. — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) April 11, 2021

Deux ans plus tard, âgé de 19 ans, son entrée face à Tottenham, ce dimanche, a tout changé dans une rencontre qui sentait la poudre. Il est entré, a virevolté, a donné une passe décisive à Edinson Cavani pour donner l'avantage à MU avant de parachever le succès des siens dans le temps additionnel de la seconde période (3-1, 90e +6). Une entrée en jeu absolument merveilleuse donc pour Mason Greenwood.

7 buts, 5 passes décisives

« Écoutez, ce garçon est un prodige. Nous savons que c'est un buteur, qu'il peut utiliser ses deux pieds et tout le reste », expliquait Darren Fletcher, ancien joueur des Red Devils et aujourd'hui directeur technique du club, récemment. Gary Lineker, véritable légende anglaise, lui a aussi tressé des louanges en dégainant un tweet « quel bel attaquant est Mason Greenwood. Jeune homme au talent exceptionnel ».

S'il a connu un début de saison poussif, il marque depuis trois matches maintenant (Tottenham, Brighton et Leicester) et porte son total à sept réalisations cette saison. Avec sa passe décisive pour Edison Cavani, il est monté à cinq passes décisives. Le tout dans une équipe qui joue tous les trois jours, à seulement 19 ans, et en n'étant pas titulaire à toutes les rencontres (28 titularisations sur 42 matches). L'avenir est radieux chez les pensionnaires d'Old Trafford.