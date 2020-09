Barça : Sergi Roberto revient sur l'humiliation contre le Bayern et le faux départ de Messi

Après avoir vécu l’une des pires saisons de sa carrière avec le FC Barcelone, Sergi Roberto ne sait pas de quoi sera fait son avenir. S’il a affirmé lors de son passage sur la RAC1 qu’il n’envisageait pas de partir, le défenseur polyvalent de 28 ans formé à la Masia a tenu à revenir sur une saison cauchemardesque, marquée par l’humiliation infligée par le Bayern aux Culés, et le faux départ de Lionel Messi. L’Espagnol n’a pas mâché ses mots au micro de la radio espagnole.

«Le match sera difficile à oublier. Nous avons eu le pire été possible. À la fin du match, nous ne voulions plus jouer au football», a-t-il affirmé avant de parler avec beaucoup de reconnaissance de son coéquipier argentin sextuple Ballon d’Or. «Je pensais la même chose que n'importe quel culé, qu'il ne pouvait pas être vrai que Leo ne continue pas avec nous. Je ne peux pas imaginer un Barça sans Messi et j'ai croisé les doigts pour qu'il reste.»