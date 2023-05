OM - Angers : la réaction à chaud de Himad Abdelli

Ce dimanche, Angers a logiquement perdu sur la pelouse de l’OM (3-1), concédant ainsi une 27e défaite cette saison. Une rencontre qui laisse pourtant des regrets à Himad Abdelli comme il l’a confié au micro de Prime Vidéo : «On fait un bon match mais on fait des erreurs bêtes. C’est dur de jouer l’OM dans son stade. On aurait pu essayer de mettre un deuxième but, d’être plus conquérants car il y avait des espaces dans leur dos.»

Auteurs d’une saison compliqué, les Angevins se doivent de sauver leur honneur en essayant de ne pas être la pire équipe de l’histoire de la Ligue 1 en essayant de dépasser la barre des 17 points. Un objectif dans la tête de l’ancien Havrais : «Cette année à été compliquée. Après, on fait du football, c’est notre passion. A chaque match, on se donne à fond pour le SCO.»

