Les révélations étonnantes de l’ex-maîtresse de David Beckham

Ancienne gloire du football anglais et de Manchester United, David Beckham est aujourd’hui un homme d’affaires accompli du côté des États-Unis, puisqu’il est l’un des propriétaires de l’Inter Miami. Joueur du Real Madrid entre 2003 et 2007, l’ancien milieu de terrain marié à l’ancienne chanteuse des Spice Girls, Victoria Caroline Adams (désormais Victoria Beckham), David Beckham aurait eu une relation extra-conjugale dans la capitale espagnole avec Rebecca Loos, la nourrice de ses enfants.

Alors que le joueur continue de le nier, cette dernière l’a confirmée de nouveau dans un entretien pour El Mundo. Elle a donné son ressenti sur les événements : «je suis devenue très célèbre en Espagne, en Angleterre et aux Pays-Bas. Les Espagnols considéraient qu’il était normal qu’un homme marié ait des amantes. En Angleterre, parce qu’il était le préféré, ils me détestaient. Aux Pays-Bas, ils étaient ravis, j’étais leur seul lien avec David. Mon job était de prendre soin de Victoria, de lui montrer Madrid, de l’emmener faire du shopping. Il fallait s’assurer que la ville lui plairait, qu’elle en profite. C’était difficile de travailler pour eux parce que tout le monde avait besoin de moi […] J’étais la première personne à voir les Beckham le matin, à leur proposer un programme, à chercher une école pour leurs enfants. C’était très intense les jours où ils ne voyageaient pas et étaient à Madrid. La combattante en moi s’est révélée et je me suis défendue dans une émission de télévision en Angleterre. Ensuite, je suis allée dans un autre programme, puis un autre. C’était une boule de neige. J’ai fini par faire des émissions de télé-réalité.»