Leonardo Spinazzola, un Euro en boulet de canon pour profiter du mercato

L'Italie est l'une des bonnes surprises de ce début d'Euro. Victorieuse de ses deux premiers matches, elle s'est qualifiée pour les 8es de finale avant même d'affronter le Pays de Galles ce soir à l'occasion de la 3e journée du groupe A (à suivre en live commenté sur Foot Mercato). Si Locatelli confirme ses bonnes prestations entrevues avec Sassuolo et Immobile s'impose enfin comme l'attaquant référent, cette squadra a trouvé avec Leonardo Spinazzola son latéral gauche pour quelque temps.

En deux matches, le joueur de la Roma a mis tout le monde d'accord en Italie. Hyper offensif dans son couloir, il a fait vivre un calvaire à Celik face à la Turquie et a même été élu homme du match par l'UEFA. Décisif sur le second but de son équipe, il aurait également pu marquer. Face à la Suisse aussi, sa percussion a fait des différences et sans un Immobile un peu maladroit en début de rencontre, le latéral aurait été crédité d'une passe décisive. Spinazzola peut toujours se rassurer en se disant qu'il a gagné ses galons de titulaire pour le reste de la compétition.

Il a gagné son match à distance avec Palmieri

Au moment d'aborder son premier tournoi majeur, l'ambidextre était pourtant en balance avec Emerson Palmieri. Les deux hommes sont de la même génération (28 ans pour Spinazzola, 26 pour son concurrent) seulement l'Italo-brésilien bénéficiait sans doute d'une plus grande expérience du haut niveau. Vainqueur de la Ligue des Champions, le gaucher de Chelsea a certes très peu de temps de jeu en club mais a toujours donné satisfaction avec la Nazionale. Le match entre les deux hommes n'a finalement pas eu lieu.

Spinazzola a toujours été perçu comme un élément talentueux, polyvalent, explosif et capable de produire des efforts tout au long des 90 minutes. Seuls les pépins physiques peuvent venir le contrarier, lui qui a été victime d'une rupture des ligaments croisés en mai 2018 et de soucis musculaires à répétition. 4 rien que cette saison pour 17 matches manqués tout de même. «Il est tellement fort et explosif qu'il peut jouer dans une défense à cinq ou à quatre. Il n'a aucun problème pour s'adapter. L'important, c'est qu'il soit bien», avertit un Mancini bien trop au courant des problèmes récurrents de son joueur.

Un grand Euro avant un grand transfert ?

D'ailleurs, il est pressenti pour céder sa place ce soir à Emerson, histoire de se préserver mais en Italie, on commence déjà à se frotter les mains pour la suite de l'Euro. « Ce qu'il fait est impressionnant. Les deux premiers matches extraordinaires et il sort d'une saison exceptionnelle. Quand je pense que ce mec il y a un an et demi avait failli être échangé, puis il est resté et a fait une saison incroyable », reconnaît un spécialiste du poste et ancien international azzurro (16 sélections), Federico Balzaretti.

Le finaliste de l'Euro 2012 n'a pas tort. Auteur d'une belle saison à la Roma malgré des résultats en dents de scie, l'ancien de la Juventus et de l'Atalanta est l'une des satisfactions de l'ère Fonseca. Ses 2 buts et 8 passes décisives en 39 rencontres toutes compétitions confondues lui ont permis de jouer sa carte avec la Nazionale. Et le voilà en train de prendre une nouvelle envergure à tel point que son nom a récemment été associé au Real Madrid pour remplacer Marcelo et au PSG pour batailler avec Juan Bernat.