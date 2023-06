Brésil : Neymar milite pour l’arrivée de Carlo Ancelotti

La suite après cette publicité

Ces dernières semaines, l’actualité de la Seleção est indirectement monopolisée par Carlo Ancelotti. L’entraîneur du Real Madrid, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec son club, a en effet été identifié comme la priorité du président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, pour succéder à Tite. Une piste déjà appréciée par plusieurs internationaux, à l’image de Thiago Silva ou encore d’Éder Militão, qui ont déjà été appelés à commenter cette rumeur dans la presse. Ce jeudi, c’est un autre cadre en la personne de Neymar, qui a approuvé l’idée de voir l’Italien débarquer à l’issue de son contrat au Real Madrid.

«Je ne peux pas dire grand-chose, parce que je ne sais pas grand-chose non plus. Je sais qu’il est le plan A de l’équipe nationale, le président veut compter sur lui et nous, les joueurs, nous le voulons aussi, a assuré le joueur du PSG auprès de la chaîne de télévision BandSports Pour moi, pour Vini, pour Militão… nous le connaissons déjà, nous connaissons sa grandeur. L’avoir dans l’équipe sera très important. Mais rien n’est encore confirmé. Nous espérons qu’à la fin de son contrat, il rejoindra l’équipe nationale. Le Brésil aura la possibilité d’avoir un entraîneur étranger, et Ancelotti est un gars qui a tout gagné. Alors, il nous apprendrait sûrement beaucoup.»

À lire

Le Brésil ne s’en sort pas !