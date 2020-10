EdF : Robert Pirès milite pour un retour de Karim Benzema

Depuis le 8 octobre 2015 et un match contre l'Arménie (4-0), Karim Benzema n'a plus porté le maillot de l'équipe de France. Les avis divergent sur cette affaire compliquée entre l'avant-centre du Real Madrid et les Bleus puisque le principal concerné n'est plus appelé par Didier Deschamps. Mais de son côté, Robert Pirès a un avis bien tranché, et le champion du Monde 1998 l'a donné dans un entretien accordé à AS.

«Je vais parler du footballeur. Ce qu'il s'est passé avec Valbuena ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon affaire. Mais pour ce qu'il fait avec le Real Madrid, c'est clair qu'il mérite d'être en sélection. Pourquoi ? Cela fait neuf ou dix ans qu'il joue au Real Madrid, qu'il triomphe, marque des buts et gagne des titres. C'est un des meilleurs attaquants d'Europe. Après, c'est un sujet compliqué entre lui et Deschamps», a déclaré l'ancien milieu de terrain français comme le relaye RMC Sport.