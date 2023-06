PSG : Kylian Mbappé veut rejoindre le Real Madrid dès cet été

La suite après cette publicité

Le mercato estival est complètement chamboulé. Depuis quelques heures seulement, Kylian Mbappé fait la Une de tous les journaux sportifs mondiaux. La raison ? L’international français a envoyé une lettre à la direction parisienne pour lui faire savoir son intention de ne pas prolonger son contrat au-delà de 2024, renonçant à cette année en option. Une lettre qui a fuité dans la presse et qui a mis le feu chez nos confrères espagnols, faisant déjà état d’un transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Dans un communiqué envoyé à l’AFP ce mardi, le clan Mbappé assure «qu’aucune éventuelle nouvelle prolongation n’a, par ailleurs, été évoquée, avec la direction du Paris Saint-Germain. Après avoir déjà affirmé publiquement ces dernières semaines qu’il sera Parisien la saison prochaine, Kylian Mbappé n’a pas demandé son départ cet été, mais a juste confirmé au club la non-activation de son année supplémentaire». Depuis, on apprenait que deux options étaient possibles pour lui : soit Mbappé prolonge son contrat, soit il sera vendu cet été par le PSG.

Il y a encore deux semaines, personne n’imaginait voir Kylian Mbappé quitter le PSG, lui qui avouait être «très content, je suis là, je profite. Je suis meilleur joueur, c’est le plus important. J’ai un contrat, j’ai encore l’année prochaine. Je serai là et je serai très content», lors des derniers Trophées UNFP. Mais selon les informations du Parisien, la réalité est bien différente puisque le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’apprécie pas les échecs sportifs du club et surtout le fait de perdre du crédit dans la course au Ballon d’Or.

Ainsi, le journal parisien explique que toutes les conditions sont réunies pour que le Bondynois quitte le Paris Saint-Germain cet été, six ans après avoir débarqué dans la capitale. Kylian Mbappé et son clan estiment qu’il s’agit du moment rêvé pour signer au Real Madrid, après un départ avorté l’été dernier. De plus, l’international français aura le champ libre pour s’imposer dans l’attaque madrilène en raison du départ de Karim Benzema en Arabie saoudite, ces dernières semaines.