OM : Sead Kolasinac tout proche de rejoindre l’Atalanta

«On a déjà commencé à parler avec le club. Je me sens bien ici, j’aime vivre ici avec ma famille. On a entamé des discussions mais on verra ce qu’il va se passer.» Ces mots, ce sont ceux de Sead Kolasinac au moment d’évoquer son avenir à l’OM en avril dernier. En fin de contrat cet été, l’ancien défenseur d’Arsenal semblait bien emballé par l’idée de continuer à Marseille dans un club qui l’a aidé à se relancer après des dernières saisons difficiles. Arrivé en janvier 2022, le défenseur international bosniaque avait gagné sa place dans le système d’Igor Tudor à trois défenseurs.

Mais voilà, le départ surprise du coach croate a possiblement chamboulé le destin de son joueur et les certitudes d’hier ne sont plus du tout celles d’aujourd’hui. Ce jeudi soir, Sky Italia annonce d’ailleurs que Sead Kolasinac est plus que jamais proche d’un départ. Le joueur ne devrait pas prolonger et va donc quitter libre l’OM. Il a même déjà trouvé un accord oral avec l’Atalanta qui devrait boucler le dossier la semaine prochaine.

Déjà un accord oral avec l’Atalanta

Le média précise que Sead Kolasinac est attendu à Bergame en début de semaine prochaine pour y passer sa visite médicale. L’arrivée du joueur est une volonté de Gian Piero Gasperini qui souhaitait ce profil pour sa défense à trois. Et c’est sans doute ce qui a motivé le joueur qui, avec le départ d’Igor Tudor, ne semble plus correspondre aux idées de jeu de Marcelino à Marseille. Surtout, les négociations pour une prolongation avec l’OM coinçaient depuis un moment en raison des exigences salariales trop élevées du joueur comme nous vous le révélions.

L’OM va donc devoir recruter deux défenseurs sur le couloir gauche cet été puisque Nuno Tavares est aussi reparti à Arsenal. Cette saison, Sead Kolasinac aura disputé 41 rencontres pour 4 buts et 1 passe décisive. Du haut de ses 30 ans, l’ancien défenseur de Schalke va ainsi découvrir un nouveau championnat et s’offre un nouveau défi dans sa carrière après avoir connu un gros passage à vide pendant plusieurs saisons.