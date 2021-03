OM - Rennes : les compositions sont tombées

La suite après cette publicité

Pour ce match en retard de la 22e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille reçoit le Stade Rennais. Un match marqués par les grandes premières de Jorge Sampaoli avec les Phocéens et de Bruno Génésio avec les Bretons. A domicile, l'OM opte pour un 3-5-2 avec Steve Mandanda dans les buts. Leonardo Balerdi, Alvaro Gonzalez et Duje Caleta-Car composent la défense tandis que Pol Lirola et Yuto Nagatomo assurent les rôles de pistons. Boubacar Kamara, Dimitri Payet et Saîf-Eddine Khaoui se retrouvent dans l'entrejeu. en pointe, Arkadiusz Milik est épaulé par Florian Thauvin.

De son côté, le Stade Rennais s'articulera dans un 4-3-3 où Alfred Gomis officiera comme dernier rempart. Brandon Soppy, Gerzino Nyamsi, Nayef Aguerd et Adrien Truffert se retouvent devant le gardien sénégalais. Le milieu de terrain voit les titularisations de Steven Nzonzi, Clément Grenier et Eduardo Camavinga. Jérémy Doku et Martin Terrier se chargeront de l'animation auprès de Serhou Guirassy.

Les compositions

Olympique de Marseille : Mandanda – Balerdi, Gonzalez, Caleta-Car – Lirola, Kamara, Payet, Khaoui, Nagatomo – Thauvin, Milik

Stade Rennais : Gomis – Soppy, Nyamsi, Aguerd, Maouassa – Nzonzi, Camavinga, Grenier – Doku, Guirassy, Terrier