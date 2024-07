Rome et Rennes se rapprochent d’un accord pour Enzo Le Fée

Un départ n’était pas à l’ordre du jour pour Enzo Le Fée cet été. Mais l’approche de la Roma a tout chamboulé du côté de Rennes et du jeune milieu de terrain. Le club italien, qui a comme nouveau directeur sportif Florent Ghisolfi qui connaît donc bien la Ligue 1, avait jeté son dévolu sur le joueur et avait même formulé une première offre de 18 millions. Cette dernière avait été rejetée par Rennes qui attendait au moins 20 millions, son prix d’achat à Lorient il y a un an.

Malgré ce premier refus, le joueur de 24 ans avait déjà trouvé un accord avec Rome comme nous vous le révélions. Il fallait maintenant que les deux clubs se mettent d’accord pour finaliser ce transfert. Et selon nos informations proches du board italien, un accord est tout proche entre les deux parties. Même si tout n’est pas encore totalement finalisé, Enzo Le Fée devrait bien signer du côté de la Serie A dans les prochains jours.