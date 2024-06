Accord entre l’AS Roma et Enzo Le Fée

Le mercato prend doucement forme du côté du Stade Rennais. Le départ de Florian Maurice pour Nice, et surtout la venue de Frederic Massara comme nouveau directeur sportif ont acté le démarrage de ce nouveau cycle. On s’attend à un renouvellement en profondeur de l’effectif qui n’a pas su faire mieux qu’une décevante 10e place en Ligue 1 cette saison. « On ne veut pas refaire non plus une équipe entière, et en l’état je n’ai pas des offres pour dix ou douze joueurs ! », temporisait Olivier Cloraec il y a quelques jours à Ouest France.

La suite après cette publicité

Dans cet entretien, il était notamment question d’Enzo Le Fée, un élément faisant partie « du socle » affirmait le président breton. Tout dépend aussi des intérêts et des offres venus de l’extérieur. Il y en a pour l’ancien Lorientais d’après nos informations. Mieux que ça même, le milieu de terrain de 24 ans tient déjà un accord contractuel avec l’AS Roma. Il s’agit de temporiser tout de même. Le transfert est loin d’être fait puisque les deux directions ont à peine entamé les discussions.

À lire

L’AC Milan cible Romelu Lukaku

Le Fée n’est arrivé que l’an dernier à Rennes

Pour débusquer Le Fée, il faudra mettre le prix. Recruté de Lorient il y a tout juste un an pour 20 M€, le milieu de terrain sort d’une saison avec ses hauts et ses bas, à l’image de son équipe. Le début d’exercice a été laborieux avant de connaître une belle période durant l’hiver, puis de rejoindre l’infirmerie à partir de février. Il avait d’ailleurs manqué la double confrontation contre l’AC Milan en 16e de finale de Ligue Europa. A son retour à la compétition, il n’a pas réussi à réintégrer le onze de départ de Julien Stéphan.

La suite après cette publicité

Le Stade Rennais voudra au minimum récupérer sa mise de départ, si ce n’est plus pour un élément qui sort d’une saison à 35 matchs toutes compétitions confondues (5 passes décisives). L’AS Roma aurait déjà envoyé une proposition de 18 M€, déjà repoussée par Rennes. On rappelle que le club de la Louve a nommé un directeur sportif qui connait bien la Ligue 1, puisqu’il s’agit de Florent Ghisolfi, passé par Lens et Nice. Et si cette vente n’était pas au programme de l’été, elle permettrait aux pensionnaires du Roazhon Park d’investir davantage sur le mercato et de renouveler en profondeur leur effectif.