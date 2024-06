Le Stade Rennais annonce l’arrivée de Frederic Massara

Florian Maurice parti à l’OGC Nice, le Stade Rennais a rapidement trouvé son remplaçant. Comme cela était annoncé, il s’agit de l’ancien dirigeant de l’AC Milan, Frederic Massara.

«Frederic Massara rejoint le Stade Rennais F.C. en tant que directeur sportif à partir de la saison 2024/2025. Frederic Massara possède un riche parcours. Franco-Italien, né à Turin, en Italie, il a d’abord foulé les terrains comme joueur professionnel et disputé plus de 450 matchs. (…)Cette nomination s’inscrit dans un cycle de fort investissement pour le développement du club, sur le long terme, autour de ses deux axes majeurs : une ambition sportive de premier plan pour l’équipe professionnelle et un centre de formation reconnu comme l’un des plus performants en Europe», indique le communiqué.