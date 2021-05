Coupe d'Italie : la Juventus bat l'Atalanta et remporte l'édition 2021

Alors qu'on jouait la finale de Coupe de France ce mercredi soir dans l'Hexagone, l'Atalanta et la Juventus s'affrontaient de l'autre côté des Alpes pour la finale de la Coupe d'Italie 2020/21, au Mapei Stadium. Après avoir perdu une finale récemment (en 2020 pour les Bianconeri, en 2019 pour la Dea), les deux équipes voulaient cette fois-ci soulever le trophée.

Après la demi-heure de jeu, Kulusevski donnait l'avantage à la Juve d'un enroulé du gauche bien placé (31e, 0-1) mais l'Atalanta Bergame ne perdait pas de temps pour égaliser grâce à Malinovsky et sa frappe croisée (41e, 1-1). Les deux équipes étaient dos à dos mais dans le second acte, Chiesa marquait après une belle action (73e, 1-2). La Vieille Dame restait devant et remportait cette Coupe d'Italie 2021. Son quatorzième sacre dans la compétition.