Droits TV, PSG : la sortie cash de Luis Enrique sur les tensions John Textor - Nasser Al-Khelaïfi !

Le climat est plus que jamais tendu entre l’OL et le PSG, deux cadors du championnat de France qui se retrouveront, ce dimanche soir, en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Une ambiance délétère symbolisée par les relations devenues exécrables entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi. Pour rappel, le boss du club rhodanien reproche notamment au Qatarien sa mainmise sur le championnat de France et surtout sa double casquette de président du Paris Saint-Germain et de beIN SPORTS. Récemment, la diffusion des extraits de la réunion électrique du 14 juillet 2024 entre présidents de Ligue 1 et Vincent Labrune avait, de son côté, confirmé le mépris que porte NAK à son homologue rhodanien.

« John, John, John, John, John, arrêter de parler. Tu ne comprends rien. Tu viens de je ne sais où, cowboy. Et tu nous parles. (…) Jean-Pierre (Rivère, le président de Nice, ndlr)), je sors de cet appel parce que lui vraiment va me fâcher, je te jure, je perds mon temps, je sors de réunion, lui ne comprend rien, je te jure », avait notamment lancé NAK au cours de cette réunion. «Se faire réprimander par "NAK", comme n’y connaissant rien, était à la fois comique et contre-productif. La gouvernance de notre ligue doit changer, immédiatement, car chaque club de Ligue 1 devrait être représenté au conseil d’administration. Tous les conflits d’intérêts doivent être divulgués et atténués», s’était, de son côté, emporté Textor dans un entretien accordé à L’Équipe.

Luis Enrique vole au secours de son président !

Dans cette ambiance plus que jamais électrique, Luis Enrique, entraîneur des Rouge et Bleu, a logiquement été questionné sur cette passe d’armes, ce samedi, en conférence de presse. Face aux journalistes, le technicien espagnol a alors décidé de faire front derrière son président. «Je vais dire quelque chose de très simple pour commencer. Chaque président défend son club de la meilleure des manières. Je suis très fier que Nasser soit notre président et défende notre club et nos supporters. Chacun a ses intérêts et défend ses propres intérêts. Je n’ai rien d’autre à dire. J’aime que notre club se défende», a ainsi précisé l’ancien sélectionneur de la Roja.

Une sortie forte à l’heure où Nasser Al-Khelaïfi fait régulièrement l’objet de critiques acerbes. Ces dernières heures, le dirigeant francilien s’était d’ailleurs défendu lui-même en assurant que s’il cherchait uniquement à protéger ses intérêts, cela ferait longtemps qu’il aurait lancé une chaîne dédiée aux matches du PSG. Par ailleurs, NAK avait alors certifié qu’il souhaitait trouver une solution «pour tous les clubs, y compris pour les petits clubs, y compris pour la Ligue 2 ». En attendant, le PSG, par la voix de son coach, est plus que jamais déterminé à soutenir son président. Reste désormais à savoir si l’ensemble des acteurs du football français retrouveront, dans les semaines à venir, un certain apaisement. Pour l’heure, rien est moins sûr…

