OL-Monaco : la réaction à chaud de Maxence Caqueret

Une bien belle soirée a eu lieu pour l’Olympique Lyonnais ce vendredi. Vainqueur renversant face à Monaco dans un Groupama Stadium en ébullition (3-1), les Gones sont revenus à une unité de l’Europe et du LOSC qui affronte Marseille demain soir. Auteur d’une deuxième partie de saison intéressante, Maxence Caqueret a inscrit son troisième but cette saison en Ligue 1. Interrogé à l’issue de la rencontre, le milieu formé à l’OL s’est félicité de la prestation collective de son équipe : «On n’a pas fait l’entame qu’on voulait. On prend un but dans les 30 premières secondes. C’est assez frustrant. Mais on a su réagir et on a montré qu’on savait jouer au football. On est très contents.»

La suite après cette publicité

Relancé sur les espoirs européens du groupe lyonnais, Caqueret n’a pas voulu céder à l’euphorie : «L’Europe ? On sait que ce sera compliqué, on prend les matchs les uns après les autres. On verra en fin de saison.» Des déclarations à l’image de sa performance face aux Monégasques : sereines.

À lire

OL : Rayan Cherki envoie un message cash à Kylian Mbappé