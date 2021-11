Lille-Nantes : les compositions officielles

Quatre jours après sa victoire en Ligue des champions face au RB Salzbourg (1-0), le champion de France en titre accueille le FC Nantes à Pierre-Mauroy dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. S'il a repris l'entraînement collectif, Sven Botman, absent depuis le mois d'octobre à cause d'une blessure au quadriceps, manque encore de rythme pour débuter et il continue d'être suppléé par Tiago Djaló en charnière. Suspendus en C1, Benjamin André et Jonathan Ikoné réintègrent le onze lillois. De retour de suspension, Amadou Onana est préféré à Renato Sanches au milieu.

Du côté de Nantes, Nicolas Pallois a purgé son match de suspension et retrouve une place de titulaire. Moses Simon, forfait à Paris à cause d'une béquille contractée quelques jours plus tôt en sélection, a repris l'entraînement collectif mercredi et il est titulaire cet après-midi. Enfin, Sébastien Corchia, touché aux ischios droits à Paris, est numériquement remplacé par Quentin Merlin. Fabio passe à droite. Jean-Charles Castelletto (malade), n'est finalement pas présent sur la feuille de match.

Les compositions d'équipes :

Lille : I. Grbic - Celik, Fonte, Djaló, Reinildo - Ikoné, André, Onana, Bamba - B. Yilmaz, David.

Voici... le XI de départ des Dogues pour #LOSCFCN ! pic.twitter.com/b7wWCaMYvs — LOSC (@losclive) November 27, 2021

Nantes : Lafont - Fabio, Girotto, Pallois, Merlin - Chirivella, Cyprien, Moutoussamy - Simon, Blas - Kolo Muani.

Le 𝐗𝐈 de départ pour affronter le @losclive !



Allez les Jaunes 🔥#LOSCFCN pic.twitter.com/hp6wP95xWT — FC Nantes (@FCNantes) November 27, 2021

