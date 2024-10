Arsenal - Shakhtar Donetsk : les compositions officielles

Arsenal reçoit le Shakhtar Donetsk ce mardi à 21h00 à l’Emirates Stadium, dans le cadre de la troisième journée de Ligue des Champions. Les Gunners s’organisent en 4-2-3-1 avec Raya aux cages. En défense, on retrouve White, Saliba, Gabriel et Calafiori. Rice et Partey sont au milieu de terrain. Et enfin, Jesus, Trossard et Martinelli vont animer l’attaque d’Arsenal avec Havertz, placé en pointe.

Les Mineurs s’articulent en 4-4-1-1 avec aux cages Riznyk. En défense, on retrouve Pedro Henrique, Matviyenko, Bondar et Konoplia. Eguinaldo, Kryskiv, Bondarenko et Zubkov sont au milieu de terrain. Et enfin, Sudakov accompagne Sikan en attaque.

Les compositions:

Arsenal: Raya - White, Saliba, Gabriel, Calafiori - Rice, Partey - Jesus, Trossard, Martinelli - Havertz

Shakhtar Donetsk: Riznyk - Pedro Henrique, Matviyenko, Bondar, Konoplia - Eguinaldo, Kryskiv, Bondarenko, Zubkov - Sudakov - Sikan