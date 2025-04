Arsenal : Mikel Arteta reste méfiant

Les Gunners iront se coucher avec le sourire ce soir. Avec ce succès 3-0 contre le Real Madrid lors de ce quart de finale aller de la Ligue des Champions, les Londoniens ont pris une sacrée option pour la qualification pour les demies. Mais devant les caméras de Movistar, Mikel Arteta n’a pas voulu crier victoire trop tôt, conscient que s’il y a un club qui sait faire ce type d’exploit, c’est le Real Madrid.

« On a été à un très haut niveau, sinon on n’aurait pas pu en mettre trois au Real Madrid. Ce que Declan a fait, c’est une folie. On avait plus marqué sur coup franc direct depuis 2021, et aujourd’hui on en met deux, c’est la beauté de ce sport. Mais on sait qu’au retour, ça sera différent d’aujourd’hui. Il faudra jouer avec cette confiance et cet esprit d’équipe, faire un nouveau pas en avant », a indiqué le coach espagnol.