Raymond Domenech lâche ses vérités sur Karim Benzema

La suite après cette publicité

Entre Raymond Domenech et Karim Benzema, l'histoire n'a jamais été simple. Le premier a pourtant lancé le second en équipe de France. C'était un soir de mars 2007, et Benzema, entré en jeu pour le début de la deuxième mi-temps, avait inscrit le seul but de la rencontre face à l'Autriche, en reprenant un coup-franc de Samir Nasri, qui honorait lui sa première titularisation en Bleu. On pensait alors les deux jeunes joueurs partis pour une longue aventure pleine de gloire en sélection nationale. L'histoire prendra finalement un tout autre chemin. Mais revenons en à Raymond Domenech et à Karim Benzema. Premier sélectionneur de l'attaquant français, il sera celui qui le fera participer au bien triste Euro 2008 (élimination en phase de poules) et qui le zappera pour l'encore plus triste Mondial 2010 en Afrique du Sud.

Aujourd'hui considéré comme le meilleur attaquant français de par sa longévité et ses succès acquis avec le Real Madrid, Karim Benzema ne fait plus partie de l'équipe de France depuis l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, qui lui a valu une mise à l'écart définitive de la part de Didier Deschamps. Pour ses plus ardents défenseurs, c'est une sanction injustifiée. Mais ce serait oublier que Benzema a également longtemps déçu en Bleu, ce que rappelle Raymond Domenech dans les colonnes de France Football. « Il a cru que c’était écrit et inscrit à jamais, qu’il allait faire sa carrière comme ça et qu’il pouvait se contenter de faire peu. Physiquement, il est monstrueux, mais il n’exploitait pas ce potentiel, se contentait de se dire : “Moi, je suis là pour marquer, les autres n’ont qu’à faire le boulot.” Il était dans cette phase-là, et il n’était pas le seul », rappelle l'ancien sélectionneur devenu consultant.

Le nouveau jugement de Domenech

Domenech se souvient qu'à l'époque, l'attitude de Benzema n'était pas la bonne. « Parce qu’il était dans ce registre juste avec le ballon, “je ne fais pas d’efforts, je suis le meilleur, un point c’est tout”. Les gens voient vite ceux qui s’investissent, font les efforts, travaillent pour les autres. Il avait des coups d’éclat, mais pour le reste, il se contentait de peu. » Les choses ont changé sur cet aspect, lorsqu'il a gagné définitivement sa place au Real Madrid, qu'il a accepté de se mettre au service de Cristiano Ronaldo d'abord, et plus globalement, à celui du collectif madrilène. Si Domenech a un regard sévère et juste sur l'apport d'alors de Benzema en Bleu, il lui reconnaît au moins la capacité d'avoir su renverser les choses.

« Il a eu cette intelligence de s’adapter à la situation et d’exploiter son potentiel. Je l’ai vu revenir petit à petit. Il faisait des efforts, de replacement, d’appels, de courses alors qu’avant, il voulait le ballon dans les pieds et simplement jouer. Karim a été utile à Ronaldo. Et Ronaldo a aidé Karim, l’a bonifié. Ils se sont imprégnés l’un l’autre. » Et aujourd'hui, Raymond Domenech est d'accord pour le placer dans la catégorie des meilleurs attaquants français de l'histoire. « Beaucoup de gens pensent à juste titre qu’il est l’un des grands attaquants français. » On est loin du jugement établi dans son livre « Tout seul » paru en 2012, où il avait écrit : « il a la morgue d’un grand joueur sans en être encore un ».