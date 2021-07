Georginio Wijnaldum explique ce qu'il va apporter au PSG

La suite après cette publicité

Le Wijnaldum day. Après des congés bien mérités au sortir de l'Euro 2020, Georginio Wijnaldum (30 ans) est arrivé dans la capitale. Le milieu de terrain est passé par le siège du Paris SG et a livré sa première interview aux médias officiels. Évidemment, le Néerlandais affichait un très large sourire. « C'est un sentiment fort, je rejoins un grand club, qui compte de grands joueurs dans son effectif. Paris est une ville magnifique, avec des supporters incroyables, je le sais parce que j'ai déjà joué contre Paris ici au Parc des Princes. C'est un grand jour pour moi et pour ma famille, parce que nous démarrons une nouvelle aventure », a-t-il lâché.

Impatient de découvrir son nouveau stade et son nouveau public, l'international oranje (79 sélections, 25 réalisations) a aussi souligné l'importance de Mauricio Pochettino dans son choix de s'engager avec les Rouge-et-Bleu alors que le FC Barcelone était également très intéressé à l'idée de le récupérer à l'issue de son contrat avec Liverpool. «Mauricio Pochettino m'avait déjà approché à l'époque, pour me faire signer à Tottenham, j'avais donc déjà beaucoup échangé avec lui. Tout le club m'a fait sentir qu'il me voulait vraiment, ça a beaucoup joué dans ma décision», a-t-il expliqué.

Mentalité de gagneur affichée

L'ancien du PSV et de Feyenoord a ensuite évoqué ce qu'il pouvait apporter à l'entraîneur argentin, son staff technique et plus largement au groupe parisien cette saison. «Jouer pour l'attaque est une philosophie qui me correspond, et le Paris Saint-Germain est une équipe qui joue ce football là, ce football que j'aime et qui me convient», a-t-il d'abord lancé avant de poursuivre. « J'ai montré dans les clubs par lesquels je suis passé que je suis un joueur qui veut gagner. J'ai cette mentalité de toujours vouloir faire mieux, apprendre de mes coéquipiers et de mes entraîneurs. Je vais essayer d'apporter cette mentalité à l'équipe, et m'intégrer le plus vite possible à l'effectif », a-t-il glissé.

Avec un objectif clair. « Gagner des titres est très important, c'est ce que nous voulons tous accomplir en tant que footballeur. Et Paris veut gagner, c'est un club qui a beaucoup progressé au fil des années, qui a disputé une finale de Champions League, qui a atteint aussi le dernier carré la saison dernière. Je pense que le projet est beau, et nous construisons une équipe pour remplir ces objectifs », a-t-il conclu. Le message est passé. Sous son sourire angélique, Georginio Wijnaldum ne vient pas à Paris pour faire de la figuration mais bien pour gagner.