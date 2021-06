Russie - Danemark : les compositions officielles

Dotés respectivement de 3 et 0 points, la Russie et le Danemark sont dans l'obligation de se distinguer ce soir pour le compte de la 3e journée de la phase de poules de l'Euro 2020. La Sbornaya pourrait se qualifier avec un match nul tandis que le Danemark devra obligatoirement gagner. Et pour ce match crucial, la Russie opte pour un 3-4-3. Matvey Safonov prend place dans les cages derrière Igor Diveev, Georgi Dzhikiya et Fedor Kudryashov. Mario Fernandes et Daler Kuzyaev évoluent en tant que pistons tandis que Magomed Ozdoev et Roman Zobnin sont associés dans l'entrejeu. Enfin, Aleksey Miranchuk et Aleksandr Golovin se retrouvent aux côtés d'Artem Dzyuba en attaque.

Le Danemark mise de son côté pour un 3-4-3 avec Kasper Schmeichel dans les cages derrière Andreas Christensen, Simon Kjaer et Jannik Vestergaard. Joakim Maehle et Daniel Wass assurent les rôles de pistons tandis que Thomas Delaney et Pierre-Emile Hojbjerg constituent le double pivot. Seul en pointe, Mikkel Damsgaard est soutenu par Yussuf Poulsen et Martin Braithwaite.

Les compositions

Russie : Safonov - Diveev, Dzhikiya, Kudryashov - Fernandes, Ozdoev, Zobnin, Kuzyaev - Miranchuk, Dzyuba, Golovin

Danemark : Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle - Poulsen, Damsgaard, Braithwaite