LdC : le RB Leipzig décolle enfin, le RB Salzbourg engrange

Auteur d'un mauvais début de saison aussi bien en Bundesliga qu'en Ligue des Champions, le RB Leipzig avait l'occasion de prendre ses premiers points dans le groupe F face au Celtic Glasgow à domicile. Cela a mal débuté avec la blessure du gardien Peter Gulacsi. Heureusement, Christopher Nkunku a décidé de sortir de sa boîte pour donner l'avantage (1-0, 27e), après avoir vu un premier but être refusé.

Mais le Celtic revenait fort dans la rencontre au retour des vestiaires. Sur un ballon perdu par Werner dans l'entrejeu, Furuhashi pouvait perforer plein axe et décalait parfaitement Jota, qui finissait sans problème (1-1, 48e). Le RB Leipzig réagissait par Szoboszlai, qui trouvait une première fois le poteau et réglait la mire. Le Hongrois pensait égaliser ainsi d'une splendide frappe (61e) mais le but était refusé. Le club est-allemand pouvait souffler avec un but d'André Silva, suite à une mauvaise relance de Joe Hart (2-1, 65e). André Silva s'offrait le doublé après une belle action collective et une passe décisive signée Simakan (3-1, 77e). Le club allemand double son adversaire du jour au classement et passe à la 3e place. Dans l'autre match de 18h45, le RB Salzbourg recevait le Dinamo Zagreb et a dû attendre la 71e minute pour obtenir un penalty, transformé par Okafor. Cette victoire 1-0 permet aux Autrichiens d'être premiers de leur groupe, avant le match prévu à 21h entre Chelsea et l'AC Milan.

Le classement du groupe E

Le classement du groupe F