Real Madrid - Rayo Vallecano : les compositions sont tombées

Le Real Madrid reçoit le Rayo Vallecano ce mercredi pour le compte de la 36e journée de Liga. A domicile, les Merengues se présentent en 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les cages derrière Dani Carvajal, David Alaba, Antonio Rüdiger et Nacho Fernandez. Eduardo Camavinga est placé en sentinelle auprès de Luka Modric et Toni Kroos. Seul en pointe, Karim Benzema est épaulé par Rodrygo Goes et Federico Valverde.

De leur côté, les Franjirrojos misent sur un 4-3-3 avec Stole Dimitrievski comme dernier rempart. Devant lui, Ivan Balliu, Florian Lejeune, Fran Catena et Fran Garcia forment la défense. Le milieu de terrain est assuré par Santi Comesana, Unai Lopez et Oscar Valentin. Devant, Sergio Camello est soutenu par Isi Palazonet Alvaro Garcia.

Les compositions

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Alaba, Rudiger, Nacho – Modric , Camavinga, Kroos – Valverde, Benzema, Rodrygo

Rayo Vallecano : Dimitrievski – Balliu, Lejeune, Catena, F. Garcia - Comesana, Lopez, Valentin – Palazon, Camello, A. Garcia