Bayern : signature imminente pour Kim Min-Jae

Cette fois-ci, le feuilleton touche à son épilogue. Après plusieurs semaines de tractation, Kim Min-Jae va bel et bien pouvoir arborer fièrement le maillot du Bayern Munich. Si un accord a vite été trouvé entre le roc défensif sud-coréen, que le Bayern s’est vite aligné sur la clause libératoire du joueur, il restait à s’entendre sur les dernières modalités du transfert.

C’est désormais chose faite. Le Napoli, qui voulait inclure quelques bonus et un pourcentage à la revente, est parvenu à ses fins. Les Partenopei peuvent espérer à moyen ou long terme récupérer un peu plus que les 57 M€ de la clause libératoire du joueur grâce à des tractations rondement menées où l’intraitable Aurelio De Laurentiis n’a rien lâché. Selon nos informations, plus rien n’empêche désormais la signature du défenseur napolitain de 26 ans à Munich. L’officialisation du transfert est prévue d’ici la fin de semaine.

