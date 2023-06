Kim Min-jae très chaud pour rejoindre le Bayern Munich

La suite après cette publicité

Pilier du Napoli, champion d’Italie, Kim Min-jae (26 ans) est sollicité depuis plusieurs mois et ne devrait pas s’éterniser dans le sud de l’Italie. Sous contrat jusqu’en 2025, le Sud-Coréen est courtisé par de nombreux grands clubs européens bien plus fortunés que la formation du président Aurelio De Laurentiis, le Napoli. Nous vous avions en effet révélé en exclusivité que Newcastle, Chelsea et Manchester United étaient sur le coup.

Les pensionnaires d’Old Trafford étaient prêts à lâcher un très beau chèque puisque nous vous indiquions que les Red Devils étaient disposés à offrir un salaire XXL au défenseur central de 26 ans. Mais depuis, les choses ont évolué pour le Sud-Coréen, qui donnait toujours sa priorité à la Premier League. Alors que Lucas Hernandez a annoncé à ses dirigeants qu’il voulait quitter la Bavière pour rallier le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich a également fait de Kim Min-jae une cible pour suppléer au départ de l’international français.

À lire

Le Bayern Munich en passe de récupérer une star de Manchester City

Kim Min-jae séduit par le projet bavarois

Pour tenter de convaincre le Napolitain, le Bayern est disposé à lui offrir un salaire annuel de 10 M€ nets et cela est en train de faire changer d’avis le meilleur défenseur de Serie A. Selon nos informations, le joueur préférait initialement rejoindre la Premier League et Manchester United, mais la proposition du Bayern Munich est en train de le faire totalement changer d’avis. Rejoindre les Red Devils reste une option sérieuse dans la tête du joueur, tout comme l’option Newcastle United, mais le Rekordmeister est en train de passer devant la concurrence.

La suite après cette publicité

En effet, l’idée de rejoindre un grand club allemand, champion en titre et régulièrement qualifié en Ligue des Champions donne plusieurs garanties intéressantes pour le Sud-coréen. Pour le moment, il n’y a pas eu d’accord trouvé entre le Bayern Munich et Kim Min-jae, mais des discussions sont toujours en cours entre les deux parties. Le feuilleton autour de Kim Min-jae n’est donc pas terminé, mais le Bayern Munich est actuellement le mieux placé pour remporter la mise.