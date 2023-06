Le Bayern Munich cible Kim Min-jae pour remplacer Lucas Hernandez

La suite après cette publicité

Pilier du Napoli champion d’Italie, Kim Min-jae (26 ans) est bien parti pour ne pas faire de vieux os dans le sud de l’Italie. Sous contrat jusqu’en 2025, le Sud-Coréen est courtisé par de nombreux grands clubs européens bien plus fortunés que la formation du président Aurelio De Laurentiis.

Dans ce dossier, nous vous avons en effet révélé en exclusivité que Newcastle, Chelsea et Manchester United étaient sur le coup. Et du côté d’Old Trafford, on est prêt à envoyer du lourd puisque nous vous indiquions que les Red Devils étaient disposés à offrir un salaire d’attaquant au défenseur.

Le remplaçant idéal d’Hernandez

Attention toutefois, car le Paris Saint-Germain et Luis Campos étaient deux aussi intéressés. Mais depuis, le club de la capitale semble avoir jeté son dévolu sur un certain champion du monde 2018, Lucas Hernandez. Le Français du Bayern Munich a d’ailleurs été séduit puisqu’il a annoncé à ses dirigeants qu’il voulait quitter la Bavière pour rallier Paris. Un transfert estimé à 60 M€ par le Bayern qui a des conséquences.

Si Hernandez s’en va, il faudra bien le remplacer. Eh bien, selon nos informations, les Munichois ciblent Kim Min-jae. Pour tenter de convaincre le Napolitain, le Bayern est disposé à lui offrir un salaire annuel XXL de 10 M€. Il faudra bien ça, car nous pouvons vous indiquer que le Sud-Coréen donne toujours sa priorité à la Premier League. Le Bayern est prévenu.