Lucas Hernandez donne sa priorité au PSG malgré le forcing du Bayern

« J’ai entendu (les rumeurs ndlr) et j’ai été surpris. Lucas joue un grand rôle dans mes projets, c’est un leader pour moi.» Il y a quatre jours, avant l’ultime match de la saison qui a finalement sacré le Bayern Munich, Thomas Tuchel faisait part de ses plans concernant Lucas Hernandez. En arrivant sur le banc du club munichois, l’ancien entraîneur du PSG ne pensait pas que le défenseur français était un cas à surveiller de près.

Et pour cause, des discussions avaient lieu avec la direction, incarnée alors par Hasan Salihamidzic et Oliver Kahn, pour une possible prolongation jusqu’en 2027. Mais l’intrusion du Paris Saint-Germain a tout chamboulé. Déjà il y a deux ans, l’international tricolore avait été approché par le club de la capitale. Cela n’avait pas abouti. Mais aujourd’hui, c’est très clair dans l’esprit de Lucas Hernandez. Il souhaite rejoindre le PSG, quand bien même le tout récent changement de direction au Bayern rebat un peu les cartes.

Tuchel essaie mais…

Thomas Tuchel n’était pas forcément aligné avec les anciens dirigeants, notamment sur les pistes du recrutement, tout comme sur les joueurs à conserver. Lucas Hernandez est l’un de ces cas épineux. La nouvelle équipe dirigeante du Bayern essaiera d’influer sur le sort du Français, que Tuchel fait tout pour retenir. Toutefois, selon nos informations, pour le moment, le PSG a pris de l’avance dans l’esprit du joueur.

On rappelle que Lucas Hernandez arrive en fin de contrat en 2024, et se remet d’une grave blessure au genou survenue lors du premier match du Mondial 2022 au Qatar. Pour le PSG, il viendrait renforcer une défense en manque de solutions cette saison, dans l’optique d’un nouveau 3-5-2, et potentiellement couvrir un départ de Presnel Kimpembe. Reste maintenant au club francilien de s’entendre avec le Bayern sur l’indemnité de transfert.