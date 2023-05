Bayern Munich : ça s’accélère entre le PSG et Lucas Hernandez !

La suite après cette publicité

Blessé au genou lors de son premier match de la Coupe du Monde 2022 au Qatar le 22 novembre dernier, Lucas Hernandez (27 ans) entrevoit enfin le bout du tunnel. Le défenseur de l’équipe de France et du Bayern Munich a en effet repris l’entraînement avec le club bavarois, en espérant en avoir terminé avec ses problèmes récurrents au genou. Et après ?

L’international tricolore (33 sélections) sera trop court pour disputer le dernier match de Bundesliga de la saison sur le terrain de Cologne. D’ailleurs, il pourrait même ne plus rejouer sous le maillot munichois ! Selon nos informations, l’ancien pensionnaire de l’Atlético de Madrid a en effet, pour le moment, mis en stand-by sa prolongation !

Paris a séduit Hernandez

Alors qu’il était en passe d’apposer sa signature au bas d’un nouveau bail le liant au Bayern jusqu’en 2027 (son contrat actuel prend fin en 2024), Hernandez a tout gelé. La raison ? L’intérêt du Paris Saint-Germain ! Le club de la capitale a exposé son projet au défenseur bavarois et les négociations se sont accélérées ces dernières heures !

Le joueur s’est montré très réceptif et nous pouvons d’ailleurs vous indiquer que Hernandez est très intéressé à l’idée de rejoindre les futurs champions de France ! Entre un Sergio Ramos en fin de contrat et vieillissant et un Presnel Kimpembe en pleine réflexion sur son avenir, Paris doit renforcer son arrière-garde. Avec l’arrivée de Milan Skriniar (libre) et celle éventuelle de Lucas Hernandez, le PSG frapperait deux très gros coups.