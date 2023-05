Mercato PSG : Keylor Navas sait ce qu’il veut pour son avenir !

« Je me sens capable de jouer dans n’importe quelle équipe. On verra dans le futur ce qu’il se passe. J’aimerais, quand mon prêt sera terminé ici, voir les intentions du club. Après on pourra prendre des décisions ». Voilà ce que déclarait il y a mois Keylor Navas au micro de Canal+ concernant son avenir. L’emblématique portier costaricien, gentiment invité cet hiver à quitter le PSG pour un prêt de six mois à Nottingham Forest, a réussi par ses performances (17 matches en Premier League), son talent et à ses nombreux arrêts à maintenir le club en Premier League malgré la faiblesse de sa défense.

Mais entre un salaire impossible à assumer (Forest ne prend en charge que 50 % du salaire de Navas), la possibilité de recruter définitivement l’habituel portier titulaire Dean Henderson aujourd’hui prêté par Manchester United mais blessé depuis janvier, et les ambitions sportives du portier costaricien de 36 ans, la possibilité de voir Keylor Navas rester à Nottingham paraît mince voire peu probable. Reste donc à connaître là où évoluera le gardien de but la saison prochaine.

Keylor Navas n’a aucun avenir à Paris

En l’état, le voir rester à Paris est quasiment impossible. Gigi Donnarumma incontournable, il n’y a pas de place au PSG pour Keylor Navas et ce dernier le sait. Un transfert pour une poignée de millions d’euros est donc une issue plus que probable puisque Navas, dont le salaire dépasse le million d’euros par mois, n’a plus qu’un an de contrat avec le club de la capitale.

Heureux de ses premiers mois en Premier League, le triple vainqueur de la Ligue des Champions, qui se trouvait à Paris il y a quelques jours en compagnie de Sergio Ramos, se voit bien rester en Angleterre et en a même fait sa priorité. Chelsea, Leicester, Brentford, Tottenham, qui sont à la recherche d’un gardien titulaire pour la saison prochaine pourraient sauter sur l’occasion… À suivre.