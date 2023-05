Mercato PSG : qui doit rester, qui doit partir ?

La suite après cette publicité

« Neymar casse toi ». Sur un air bien connu des supporters, Neymar a pu entendre l’avis d’une partie des fans du club de la capitale hier devant son domicile. Après une manifestation devant le siège du club, où Marco Verratti et Lionel Messi en ont aussi pris pour leur grade, les Ultras et tous ceux qui ont voulu s’associer à leur acte ont bien fait comprendre comment ils voyaient les choses. Fini les mercenaires, fini les Messi et Neymar, place à des joueurs plus impliqués. « PSG qui es-tu ? Où vas-tu ? M’entends-tu ? », pouvait-on lire sur une banderole. En attendant de connaître l’identité des recrues estivales, nous vous proposons de trier l’effectif actuel, en tranchant, avec plus ou moins de bonne foi : qui doit rester ? Qui doit partir ? Et on n’oublie pas, cela ne reste que du foot ! On attend vos avis et vos choix dans les commentaires !

Les gardiens :

Gianluigui Donnarumma : le PSG a décidé de le choisir, au détriment de Navas. Pour la stabilité et pour lui donner confiance, il n’y a aucune raison de changer. À garder.

Sergio Rico : sous contrat jusqu’en 2024, la doublure de Donnarumma n’a pas joué de la saison, mais il a déjà démontré qu’il pouvait assurer quand on faisait appel à lui. À garder.

Alexandre Letellier : prolongé in extremis de 2 ans en 2022. Pas de raison particulière d’y mettre un terme avant. À garder.

Les défenseurs :

Sergio Ramos : il n’a pas démérité et a remonté la pente après une première saison totalement ratée. Mais le PSG doit-il se reconstruire avec un joueur de 37 ans en défense ? Il a aussi montré ses limites actuelles dans les duels. Il est en fin de contrat, autant en profiter. À ne pas prolonger.

Marquinhos : en grande difficulté cette saison, décrié par les supporters aussi bien pour son niveau en baisse que pour ses déclarations maladroites. Un manque de leadership malgré son statut de capitaine. Peut-être la fin d’une époque. À vendre.

Danilo Pereira : un véritable soldat, qui ne rechigne à rien. Que ce soit au milieu ou en défense, il se démène à chaque fois et se bat sur chaque ballon. Ses limites techniques sont connues mais son état d’esprit est irréprochable, et son influence dans le vestiaire ne fait que grimper. À garder.

Presnel Kimpembe : une saison tronquée par les blessures. Mais on ne peut pas remettre en cause son amour du club. Il devra accepter une concurrence plus forte à son poste si le travail est bien fait durant le mercato. Mais en ces temps difficiles, le PSG se doit de conserver ses titis. À garder.

Nordi Mukiele : l’une des rares satisfactions du dernier recrutement estival. Physiquement imposant, il amène de l’impact. Il s’est sacrifié durant le mois de février alors qu’il n’était pas totalement remis, ce qui l’a condamné pour la fin de saison. À garder.

El Chadaille Bitshiabu : des erreurs de jeunesse, forcément à 17 ans. Mais avec son gabarit impressionnant et sa volonté de bien relancer, il affiche de belles promesses. Il est courtisé par de nombreux clubs européens et son prix s’envole déjà. Le PSG ne devra pas céder à la tentation d’un transfert juteux. À garder.

Achraf Hakimi : des hauts et des bas. Mais quand il est en forme, il fait partie des meilleurs latéraux au monde. Le PSG a trop cherché un latéral droit de son niveau pour s’en débarrasser bêtement. À garder.

Timothée Pembélé : revenu de son prêt à Bordeaux, il a joué les utilités, plus souvent que prévu. Avec Hakimi et Mukiele devant lui, cela semble difficile d’imaginer un avenir radieux au PSG. À vendre.

Nuno Mendes : le dragster du couloir gauche est une grande satisfaction et s’impose déjà parmi les meilleurs à son poste. Il faudra surveiller son physique et le gérer intelligemment pour bénéficier de son talent aux moments clés d’une saison. À garder.

Juan Bernat : il ne faut pas oublier qu’avant sa grave blessure et l’avènement de Nuno Mendes, c’était le titulaire du poste de latéral gauche, où sa technique soyeuse faisait merveille. Il semble accepter son rôle de doublure, et dispose d’un contrat jusqu’en 2025. À garder.

Les milieux de terrain :

Marco Verratti : il a tant été aimé et est aujourd’hui totalement rejeté par une partie des supporters parisiens. Grande qualité technique mais manque de progression. Capable de jouer sous pression mais absent une fois sur deux des grands rendez-vous. Amour du club clamé mais hygiène de vie incompatible pointée du doigt. À vendre.

Vitinha : un début de saison très convaincant, puis le grand trou. Le Portugais a des qualités, il est dynamique et dispose d’une belle marge de progression à 23 ans. Le condamner trop vite serait injuste. À garder.

Renato Sanches : les promesses étaient belles, la déception n’en est que plus grande. Trop souvent blessé, et trop peu d’impact lors de ses apparitions, bien loin du joueur percutant qu’il était au LOSC. À vendre.

Fabián Ruiz : bon, on a vu. Élégant et doté d’un pied gauche soyeux, il est aussi en difficulté sous pression et se fait manger physiquement quand les duels montent d’un cran. Trop neutre également dans l’utilisation du ballon. À vendre.

Carlos Soler : le mystère de la saison. Comment a-t-il pu autant jouer en étant aussi neutre ? Certes, il a rarement été utilisé à son poste, mais difficile de le défendre, tant ses prestations ont été indigentes. À vendre.

Warren Zaïre-Emery : rare éclaircie dans le ciel parisien cette saison. Âgé de 17 ans mais lancé à 16 ans, il a montré plus de volonté que bien de ses coéquipiers. Ce jeune est plein d’avenir et le PSG serait bien inspiré de le choyer. À garder.

Les attaquants :

Lionel Messi : deux ans de gâchis, quelques éclairs disséminés par-ci par-là. La mayonnaise n’a jamais vraiment pris. La sentence est de toute façon tombée, l’avenir de la Pulga s’écrira loin du PSG. À ne pas prolonger.

Neymar Jr : on peut arrêter les frais. Excellent lorsqu’il est motivé et dans de bonnes dispositions mentales. Le problème, c’est que ça n’arrive pas assez souvent, contrairement aux blessures. Et on ne parle pas d’une hygiène de vie incompatible avec le haut niveau. À vendre.

Kylian Mbappé : ses déclarations parfois déconcertantes sur son véritable rôle au sein du club ne doivent pas occulter son apport sur le terrain. Indispensable et pierre angulaire du projet parisien, même si son avenir risque encore de générer quelques moments de tension. À garder.

Hugo Ekitike : le PSG recherche des attaquants sur le marché, et c’est aussi parce qu’Ekitike a montré qu’il était trop tendre pour le PSG. Reste à savoir s’il s’agit d’un problème de niveau ou seulement de maturité. À prêter.

Les joueurs de retour de prêt :

Keylor Navas : aucun doute sur son talent tant le Costaricien avait assuré lorsqu’il était titulaire. Mais un choix clair a été fait et pour le bien de tous. À vendre.

Layvin Kurzawa : il n’y a plus de place pour lui au PSG, personne n’en doute. À vendre.

Abdou Diallo : il a perdu sa place au RB Leipzig au fil de la saison, et il ne reviendra pas en terrain conquis au PSG. À vendre.

Colin Dagba : formé au club et plein de bonnes intentions, mais il n’a pas le niveau requis pour le club francilien. À vendre.

Eric Junior Dina-Ebimbe : il se régale avec l’Eintracht Francfort, qui va lever son option d’achat, a priori, aux alentours de 6,5 M€. À vendre.

Georginio Wijnaldum : très décevant lors de saison à Paris, blessé dès ses débuts à l’AS Rome. Il ne fait pas partie du projet et ne semble pas désireux de revenir en force à Paris. À vendre.

Leandro Paredes : il a réussi à se faire détester aussi à la Juventus. Sans les amis argentins comme Di Maria ou Messi, il sera persona non grata dans le vestiaire parisien. À vendre.

Julian Draxler : qui croit encore en l’Allemand ? Précieux à son arrivée à Paris, il a perdu toute sa motivation au fil des ans, au point d’échouer à Benfica, où personne ne compte sur lui non plus. À vendre.

Mauro Icardi : il dit n’avoir pas senti l’amour des supporters parisiens, contrairement à celui donné par les fans de Galatasaray. Tant mieux pour le PSG, qui ne compte pas sur l’attaquant argentin, qui a retrouvé le chemin du but en Turquie. Il devrait avoir des offres. À vendre.