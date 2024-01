L’OM va recruter Ulisses Garcia !

L’OM s’est fait déplumer par la Coupe d’Afrique des Nations, notamment au milieu et en attaque. Mais après l’arrivée de Jean Onana, en provenance du Besiktas, c’est bien le poste de latéral gauche, ou désormais piston gauche puisque Gennaro Gattuso fait désormais évoluer son équipe en 3-5-2, que l’urgence était réelle. La faute au départ inattendu de Renan Lodi pour Al-Hilal, à peine 6 mois après son arrivée à Marseille en provenance de l’Atlético de Madrid.

Face à l’offre majuscule du club saoudien - malgré des performances en demi-teinte - et face à la volonté affichée du joueur de rejoindre Al Hilal, où il devrait tripler son salaire, l’OM a su se montrer réactif et tirer profit de cette situation. Les quasi 25 M€ récupérés dans le deal Lodi permettent surtout à Pablo Longoria de se retourner sur le mercato, lui qui sait faire des miracles avec des bouts de ficelle. Les noms de Truffert et Doig ont peuplé les espoirs marseillais ces derniers jours, mais c’est une piste bien tenue secrète, en Suisse, que les dirigeants olympiens ont réussi à concrétiser.

International suisse, pisté par Lens l’été dernier

Selon nos informations, un accord a été trouvé entre l’OM et les Young Boys de Berne, pour un transfert du latéral gauche de 28 ans Ulisses Garcia. Un élément dont vous avez peut-être déjà entendu parler, notamment du côté de Lens. En effet, il était suivi par le RC Lens l’été dernier, dans sa quête d’un nouveau piston gauche. Titularisé à 9 reprises cette saison avec les Young Boys en championnat, il a aussi joué en Ligue des Champions, face à Manchester City ou encore le RB Leipzig. Il est devenu international suisse en 2021 et comptabilise 7 sélections.

Assez offensif, Garcia peut coller au profil recherché pour satisfaire Gennaro Gattuso. Le joueur est en tout cas très séduit à l’idée de s’engager pour l’OM, et les choses vont vite s’accélérer puisque le joueur est attendu dans les prochaines heures dans la cité phocéenne. L’OM travaillait sur cette piste en parallèle de celle menant à Josh Doig, toujours rendue compliquée par le Hellas Vérone. Cette dernière étant désormais à conjuguer au passé, le club olympien travaille afin de trouver un second latéral gauche, de niveau équivalent à l’international suisse voire même de niveau supérieur. Une très bonne nouvelle pour le coach italien de l’OM, qui devrait profiter de deux joueurs de haut niveau pour animer le flanc gauche de la défense marseillaise.